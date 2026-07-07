Козловский стал алиментоплательщиком

Российский актер Данила Козловский официально начал выплачивать алименты на свою шестилетнюю дочь, которая живет в США, сообщает KP.RU. Мать девочки, актриса Ольга Зуева, стала получать деньги с июля. Ранее Козловский перечислял средства неофициально.

Зуева и Козловский начали романтические отношения в 2015 году на съемках фильма «Тренер». В феврале 2020 года у пары родилась дочь. Однако вскоре после рождения ребенка актеры расстались. Козловский публично признавался, что винит себя в разрыве. Ребенок вместе с мамой остались жить в Соединенных Штатах.

В мае стало известно, что Зуева подала иск против Козловского за уклонение от уплаты алиментов. Однако Савеловский районный суд вернул иск, указав, что дело должно рассматриваться в порядке приказного производства. Но вскоре дело сдвинулось с мертвой точки, и актера признали алиментоплательщиком по закону.

Почти два месяца назад Козловский вновь стал отцом. Коллега по фильму «Чернобыль» Оксана Акиньшина родила ему сына, а незадолго до этого актеры расписались.

Ранее сообщалось, что актеры Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителям во второй раз.