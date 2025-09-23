Самый дорогой бразилец «Зенита» может покинуть Россию

Полузащитник «Зенита» Жерсон может не сыграть за петербургский клуб в сентябре. Как сообщает ESPN, процесс восстановления футболиста после мышечной травмы затянулся.

По данным источника, бразилец начал поиск физиотерапевта за границей. Поэтому вряд ли он сыграет в ближайших матча «Зенита» — 27 сентября с «Оренбургом» в РПЛ и 30 сентября с «Рубином» в Кубке России.

Жерсон является одним из самых дорогих футболистов «Зенита». Портал Transfermarkt оценивал игрока в €25 млн, как и другого петербургского бразильца, Луиса Энрике. Жерсон перешел летом в «Зенит» из «Фламенго». Он провел в РПЛ шесть матчей, не отметившись результативными действиями.

На старте сезона Жерсон не оправдал ожиданий тренерского штаба «Зенита». Сообщалось, что футболист изначально собирался перейти в клуб из Саудовской Аравии.