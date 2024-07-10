Самый молодой в истории России гроссмейстер будет получать стипендию Сергея Карякина

Самый молодой в истории страны гроссмейстер — Иван Землянский — будет получать стипендию президента Федерации шахмат Подмосковья Сергея Карякина. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Соответствующее соглашение было подписано Карякиным и Землянским в рамках пресс-конференции в Медиацентре «Российской газеты».

Как отметил Карякин, поддержка молодых шахматистов очень важна. Особенное значение она имеет на старте их карьеры, чтобы ребята могли тренироваться, участвовать в турнирах высоких уровней, не беспокоясь о финансах.

Землянскому 13 лет. Он получил почетный статус международного гроссмейстера, выполнив необходимую четвертую норму в ходе турнира «Sharjah Masters» в Объединенных Арабских Эмиратах. Формально звание будет присвоено на ближайшем конгрессе ФИДЕ. Шахматами молодой человек начал заниматься в три с половиной года.