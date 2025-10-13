Саудовский клуб хочет приобрести вингера «Зенита» Педро

По данным издания, петербургский клуб готов рассмотреть предложение и потратить вырученные деньги на новых игроков из Южной Америки.

Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего таланта в €12 млн. Зимой 2024 года «Зенит» приобрел Педро у «Коринтианса» за €9 млн.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл за «Зенит» 15 матчей в чемпионате и Кубке России, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

«Аль-Ахли» на данный момент занимает седьмое место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав восемь очков в четырех матчах.

Ранее полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что не видит смысла в переходе в «Зенит».