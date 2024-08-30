Сбор для жителей Курской области пройдет в рамках гала-концерта фестиваля «Город танцует в парках»

На гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках», который пройдет в городском округе Королев, состоится сбор средств для жителей Курской области. Об этом заявили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках программы благотворительный фонд «Путь детства» примет участие в акции «Курск, мы рядом. Доброе дело», организаторами которой является движение «Волонтеры Подмосковья». В Королеве фонд «Путь детства» организует продажу неаполитанской пиццы на площади у ЦДК им. М. И. Калинина. Все собранные средства будут перечислены организациям помощи жителям Курской области.

Также в рамках акции «Доброе дело» любой желающий может сделать онлайн-пожертвование на сайте.

Подчеркнем, что ранее фонд «Путь детства» уже оказывал поддержку жителям Курской области. В середине августа этого года волонтеры Фонда совершили поездку в Курск, где оказали помощь более 120 жителям региона, передав более 3 тонн гуманитарного груза в детский специализированный центр «Ассоль».