Сборная страны по конькобежному спорту приступила к тренировкам в Коломне

Новый спортивный сезон 2023/24 набирает обороты в Подмосковье. Спортсмены сборной России приступили к тренировкам на базе конькобежного центра в Коломне.

Эта спортивная база нередко принимает гостей. Так в июле в КЦ тренировались 18 конькобежцев, специализирующихся на спринтерских и средних дистанциях. Спортсмены занимались общефизической подготовкой в тренажерном зале, проводили велотренировки и тестирование перед началом высокого спортивного сезона.

Как сообщили в КЦ, в сезоне 2023/24 сборная страны будет частым гостем в Коломне.

«Нам очень нравится тренироваться в этом ледовом дворце, лед здесь самый скоростной в России», – объясняет выбор базы для интенсивных тренировок тренер сборной Сергей Пронин.

Любителей зрелищного вида спорта основные старты конькобежцев ожидаются в декабре, в последний месяц года пройдет Чемпионат России по отдельным дистанциям.

В Коломне следующие старты назначены на 5-7 октября. Лучшие конькобежцы России приедут соревноваться за «Кубок Коломенского кремля».