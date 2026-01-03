Сборы фильма «Буратино» за первые сутки проката составили более 226 млн рублей

Фильм «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей. Об этом сообщает информационное агентство Ura.Ru со ссылкой на данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов.

Лента вышла в широкий прокат 1 января — спустя ровно 50 лет после премьеры советского телефильма «Приключения Буратино» 1976 года.

Новый фильм снял Игорь Волошин. Это современное прочтение сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Особой ностальгической ноткой для поклонников старой версии стало участие в проекте композитора Алексея Рыбникова. Народный артист России, автор оригинального саундтрека 1975 года, написал музыку и для новой картины.