Зеленский одобрил митинги из-за отставки Федорова с поста главы Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу призывов граждан выйти на улицы с требованием не допустить отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. Свое мнение глава государства выразил в комментарии, который приводит Telegram-канал «Новини.LIVE».

Зеленский заявил, что считает желание людей протестовать правильным, и подчеркнул, что слышит реакцию общества и отвечает на нее. По его словам, Украина борется за свободу слова и демократические ценности, поэтому даже в условиях военного положения граждане имеют право выходить на улицы и открыто заявлять о своей позиции.

Отставка Федорова, занимавшего пост министра обороны, вызвала широкий общественный резонанс в стране. В социальных сетях и среди политических кругов начали распространяться призывы к акциям протеста. Зеленский, комментируя эту ситуацию, не дал прямой оценки решению об увольнении, но фактически одобрил право граждан на выражение несогласия.

В Киеве и некоторых других городах уже начали собираться небольшие группы активистов. Часть из них выступает против кадровых перестановок в оборонном ведомстве, другие требуют большей прозрачности в принятии таких решений.

Ранее писатель Таксюр сравнил Зеленского с Папандопуло из кино.