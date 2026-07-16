В Королеве запустили программу «Чистое легкое» для поддержки здоровья ветеранов СВО

На сегодняшний день комплексное обследование уже прошел 21 ветеран. В их числе — боец Федор К. Он находился в зоне проведения СВО с марта 2023 года по декабрь 2025 года, получил четыре ранения и контузию. Благодаря программе ветеран смог за один день пройти полное медицинское обследование: проверить сердце, слух и зрение, сдать лабораторные анализы крови, сделать УЗИ брюшной полости, а также компьютерную томографию грудной клетки. В завершение обследования Федор получил консультацию торакального хирурга Умара Батиева. А после готовности всех анализов и расшифровки результатов обследования запланирована расширенная консультация врачей-специалистов.



Главное преимущество программы — оперативность. При выявлении отклонений медики сразу же назначают необходимое лечение. О возможности бесплатно проверить здоровье Федор узнал в королевском отделении Ассоциации ветеранов СВО. Сам участник боевых действий отмечает, что такая инициатива является отличной поддержкой для тех, кто вернулся к мирной жизни.

«Для наших защитников такое комплексное обследование — это не просто медицинская услуга, а жизненная необходимость. Контузии, травмы легких от близких разрывов снарядов и высокая запыленность часто дают о себе знать лишь спустя месяцы после возвращения домой. Компьютерная томография позволяет нам увидеть начальные изменения в легочной ткани еще до того, как у человека появится кашель или одышка. Наша главная задача — выявить патологию на самой ранней стадии, чтобы ветеран мог вовремя получить помощь и сохранить высокое качество жизни», — заведующая филиалом «Юбилейный» Королевской больницы Анна Чуканина.