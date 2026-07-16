В Королеве запустили программу «Чистое легкое» для поддержки здоровья ветеранов СВО
Фото: [Администрация г.о. Королев]
С мая этого года в Королевской больнице реализуется программа медицинской поддержки участников специальной военной операции под названием «Чистое легкое». Она направлена на всестороннюю проверку состояния здоровья бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий.
На сегодняшний день комплексное обследование уже прошел 21 ветеран. В их числе — боец Федор К. Он находился в зоне проведения СВО с марта 2023 года по декабрь 2025 года, получил четыре ранения и контузию. Благодаря программе ветеран смог за один день пройти полное медицинское обследование: проверить сердце, слух и зрение, сдать лабораторные анализы крови, сделать УЗИ брюшной полости, а также компьютерную томографию грудной клетки. В завершение обследования Федор получил консультацию торакального хирурга Умара Батиева. А после готовности всех анализов и расшифровки результатов обследования запланирована расширенная консультация врачей-специалистов.
Главное преимущество программы — оперативность. При выявлении отклонений медики сразу же назначают необходимое лечение. О возможности бесплатно проверить здоровье Федор узнал в королевском отделении Ассоциации ветеранов СВО. Сам участник боевых действий отмечает, что такая инициатива является отличной поддержкой для тех, кто вернулся к мирной жизни.
«Для наших защитников такое комплексное обследование — это не просто медицинская услуга, а жизненная необходимость. Контузии, травмы легких от близких разрывов снарядов и высокая запыленность часто дают о себе знать лишь спустя месяцы после возвращения домой. Компьютерная томография позволяет нам увидеть начальные изменения в легочной ткани еще до того, как у человека появится кашель или одышка. Наша главная задача — выявить патологию на самой ранней стадии, чтобы ветеран мог вовремя получить помощь и сохранить высокое качество жизни», — заведующая филиалом «Юбилейный» Королевской больницы Анна Чуканина.