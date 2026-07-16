Скандал в полуфинале: англичане обвинили аргентинцев в грязной игре и давлении на судью
The Telegraph: англичане насчитали 31 фол аргентинцев на ЧМ-2026
Британское издание The Telegraph выпустило резонансную статью, посвященную полуфинальному матчу чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Англии. По мнению журналистов, аргентинские футболисты активно использовали неспортивное поведение и грубые фолы на протяжении всей игры.
Статистика нарушений и ключевые фигуранты
Издание детально разобрало действия южноамериканской команды на поле:
- Хронология фолов: За первые 11 минут встречи аргентинцы сыграли грубо 5 раз. До конца первого тайма было зафиксировано еще 13 нарушений, а во втором тайме — 9.
- Итоговый счет «грязных трюков»: Официально судьи зафиксировали 27 грубых действий, однако с учетом эпизодов, оставшихся без внимания арбитров, журналисты насчитали 31 неспортивный эпизод.
- Главный антигерой: Чаще всех правила нарушал нападающий Джулиано Симеоне — на его счету 6 фолов.
- Давление на судей: В материале отдельный акцент сделан на эпизоде в перерыве матча, когда Лионель Месси эмоционально общался с главным арбитром Исмаилом Эльфатом.
Драма в полуфинале и развязка матча
Несмотря на судейские споры, сборная Аргентины одержала волевую победу со счетом 2:1:
- На 55-й минуте Энтони Гордон вывел Англию вперед после передачи Роджерса.
- На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял счет мощным дальним ударом.
- На 90+2-й минуте победный гол после розыгрыша углового забил Лаутаро Мартинес.
В финале турнира 19 июля в Нью-Йорке Аргентина сыграет со сборной Испании. Англичане же встретятся с Францией в матче за третье место.