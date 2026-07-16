В Одинцово появился новый детский лагерь «Караллово»

В Одинцово открылся новый детский лагерь «Караллово», рассчитанный на 180 детей в смену, он поможет развить систему детского оздоровительного отдыха в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок имел возможность полноценно отдохнуть, укрепить здоровье и найти новых друзей. С начала лета в наших лагерях по бесплатным путевкам отдохнули уже 2,5 тыс. ребят», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

В новом лагере обеспечили все условия для комфортного отдыха, активного досуга и всестороннего развития детей. На территории обустроены семь современных жилых корпусов, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, спортивный зал и уличные спортивные площадки. Воспитанникам будут доступны актовый зал, костровая площадка.

Первая смена уже стартовала под названием «Единство народов России». В ведомстве подчеркнули, что бесплатные путевки в лагеря предоставляются детям участников специальной военной операции, сиротам и ребятам, которым сейчас особенно нужна поддержка. Узнать подробнее о детском отдыхе можно на портале camp.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.