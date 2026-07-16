Тихий исход олигархов: куда утекают капиталы на фоне 19-недельного падения Мосбиржи
Bloomberg: миллиардеры из России вывели капитал в ОАЭ
Богатейшие граждане России в последние месяцы активизировали вывод капитала из страны. В качестве главных альтернатив рассматриваются криптовалюты, золото, зарубежная недвижимость и частные инвестиционные фонды, преимущественно находящиеся в государствах Персидского залива. Об этом информирует агентство Bloomberg, опираясь на сведения от представителей бизнес-элиты и корпоративную документацию, передает frankmedia.
Масштабы оттока капитала и основные направления
Из-за использования неформальных каналов (включая нерегистрируемые криптотранзакции) дать точную статистическую оценку выведенным суммам затруднительно. Однако источники агентства указывают на следующие параметры:
- Объемы: С начала года объем выведенных средств оценивается в «десятки миллиардов долларов», что превышает показатели за весь 2025 год.
- Популярные юрисдикции: Капитал перенаправляется в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Турцию, Кипр и страны Африки.
- Инструменты: Фиксируется повышенный интерес к недвижимости (включая Дубай и Монако), золоту, криптовалютам и приватным инвестфондам.
Причины бегства капитала: национализация и «добровольные взносы»
Эксперты и представители крупного бизнеса связывают текущую динамику с несколькими ключевыми факторами риска:
- Опасения конфискации: В РФ усилился процесс деприватизации и национализации активов. По данным Генпрокуратуры, за 2025 год в пользу государства изъяли имущество более чем на ₽4 трлн. В числе потерявших крупные активы называются Вадим Мошкович («Русагро»), Константин Струков («Южуралзолото») и Дмитрий Каменщик (аэропорт Домодедово).
- Давление на бюджет за счет бизнеса: В марте на закрытой встрече с президентом Владимиром Путиным миллиардер Сулейман Керимов предложил идею финансовой помощи государству. До конца года правительство рассчитывает получить от бизнесменов около ₽300 млрд «добровольных взносов».
Ситуация на фондовом рынке
Вывод капитала происходит параллельно с затяжным падением российского фондового рынка: индекс Мосбиржи снижается уже 19 недель подряд.
Поскольку на сверхбогатых инвесторов (с портфелями свыше ₽100 млн) приходится более 40% от общего объема биржевого портфеля физических лиц, их уход из российских активов оказывает существенное давление на рынок.