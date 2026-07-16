Стало известно, сколько могут заработать организаторы концерта Седоковой

Певица Анна Седокова готовится к большому сольному концерту в Москве, который, судя по стоимости билетов, обещает быть камерным, но прибыльным. Организаторы установили цены от ₽9 до ₽13 тысяч в зависимости от категории места. Все зрители будут размещаться за столами — танцпол не предусмотрен.

Как пишет Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач», если концерт пройдет с аншлагом, выручка организаторов составит 1 миллион 112 тысяч рублей. Учитывая, что певица давно не выступала с сольными программами в Москве, интерес к ее возвращению на столичную сцену довольно высок.

Помимо подготовки к выступлению, Анна уделяет внимание и своим питомцам. Недавно к ее собаке породы сиба-ину по кличке Маруся временно присоединились еще два животных на передержке — пудель Тесла и кот-сфинкс Нео. Теперь Седокова заботится о трех четвероногих друзьях.

Ранее сообщалось, что судебные приставы объявили охоту на Анну Седокову из-за долга в ₽10 тысяч по коммуналке.