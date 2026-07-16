Жизнь на выжженной Земле: как будет выглядеть обычный день человека в 2100 году

К 2100 году привычная жизнь может заметно измениться: от еды до состояния природы, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Маккуори в Сиднее. Ученые рассмотрели сценарий, при котором средняя температура на планете вырастет примерно на 4°C относительно доиндустриального уровня.

Работа опубликована в Australian Journal of Botany и посвящена будущему экосистем Австралии, но авторы считают, что многие выводы применимы и к другим регионам. Один из главных рисков — частые и экстремальные периоды «пожарной погоды»: жара, засуха и сильный ветер могут делать лесные пожары более разрушительными.

Профессор Марк Уэстоби отметил, что некоторые экосистемы, включая тропические леса, зависят от долгих промежутков между сильными пожарами. Если такие события станут чаще, сохранять эти природные зоны будет все труднее.

Среди других прогнозов — сокращение традиционного животноводства. Мясо и молоко могут стать искусственными: возможно, их начнут производить из клеточных культур с помощью ферментации, а не получать от крупных стад коров и овец.

Ученые также допускают активное применение генного редактирования — например, для контроля численности инвазивных видов, вредителей и животных, угрожающих местным экосистемам.

Авторы подчеркивают: это не точное описание будущего, а сценарии, к которым стоит готовиться уже сейчас.