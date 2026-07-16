Конец эпохи секретности: Банк России меняет правила игры для владельцев банков
ЦБ: введутся обезличенные профили структуры собственности для банков и НПФ
С 1 января 2027 года Банк России вернется к практике публикации сведений о структуре собственности участников финансового рынка. Соответствующее указание регулятора уже прошло официальную регистрацию в Минюсте. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на регулятора.
Новый подход к раскрытию информации
Главной особенностью нового порядка станет обезличенный формат данных, разработанный для защиты собственников от санкционных рисков:
- Кому придется раскрывать данные: Правила затронут банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), управляющие компании и микрофинансовые организации (МФО).
- Формат профиля (14 критериев): Информация будет формироваться по 14 ключевым показателям. По каждому из них укажут один из трех вариантов ответа: «да», «нет» или «неприменимо». В результате получится уникальный обезличенный профиль компании.
- Что войдет в оценку: Характеристики участников структуры собственности, а также наличие предписаний ЦБ, связанных с неудовлетворительным финансовым положением или деловой репутацией владельцев.
- Без лишней нагрузки: Регулятор будет формировать профили самостоятельно на основе имеющихся у него данных и позиции самой финорганизации. Реформа прошла обсуждение с участниками рынка и получила их поддержку.
Контекст изменений
Напомним, что право не раскрывать чувствительные к санкционным рискам данные финансовые организации получили в марте 2022 года. Впоследствии действие этого режима неоднократно продлевалось. Новый обезличенный формат призван балансировать между прозрачностью рынка для клиентов и защитой от внешнего давления.