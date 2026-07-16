Блокировка банковских карт при снятии: что нужно знать о новых правилах

С июля банки перешли на сквозной мониторинг операций клиентов. Теперь под прицел попадает не отдельный перевод, а вся цепочка движений средств. Попытка помочь пожилому родственнику, просто взяв его карту, может привести к блокировке счета и разбирательствам с Социальным фондом.

С начала второго полугодия банки анализируют все транзакции клиентов в единой системе. Счета могут заморозить не только из-за крупных сумм, но и из-за подозрительных паттернов — например, если родственник регулярно снимает деньги по чужой карте.

Редакция интернет-издания «Ямал Медиа» получила разъяснение Отделения СФР по ЯНАО по самым частым ситуациям.

Карта в руках родственника

Пластик принадлежит конкретному владельцу, и Центробанк не рекомендует передавать его третьим лицам. Разовое использование нарушением не считается, но систематическая передача карты чревата рисками нецелевого расходования и мошенничества.

Если банк фиксирует аномалию, доступ к карте временно ограничивают. Чтобы помогать родным законно, лучше оформить нотариальную доверенность или выпустить дополнительную карту на имя доверенного лица с индивидуальным лимитом.

Пенсионер за границей

При переезде в другую страну пенсионер обязан уведомить СФР. Если у РФ нет соглашения о соцобеспечении с этим государством, пенсию нужно ежегодно подтверждать. При наличии договора выплату производит страна проживания. Отъезд без предупреждения грозит приостановкой выплат.

Временная поездка, например на полгода, на пенсию не влияет, отметили в Отделении СФР. Но ответственность за передачу карты родным в этот период несет сам владелец.

Накопления более года

Если по счету пенсионера в течение 12 месяцев нет расходных операций или деньги стабильно переводятся на другие счета без личного присутствия владельца, СФР инициирует проверку. Пенсию приостанавливают только при выдаче средств по доверенности в течение года без личного обращения пенсионера.

Что делать при блокировке

Владельцу счета нужно подать заявление о возобновлении выплаты — лично в СФР, через МФЦ или на «Госуслугах». После проверки доступ к деньгам вернут.

Итог

Банк и Соцфонд не наказывают за возраст или желание копить. Проверки запускаются при нетипичных операциях. Чтобы избежать проблем, стоит оформить доверенность, настроить уведомления и дневные лимиты. Контроль сообщений можно доверить проверенному человеку, но только с согласия владельца счета.