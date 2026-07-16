Свадьба с привкусом режима: еще две жительницы Кузбасса стали женами осужденных

В исправительной колонии № 5 ГУФСИН Кузбасса прошла церемония, которая случается здесь нечасто, — причем сразу дважды за день. Две пары осужденных официально зарегистрировали брак прямо в стенах учреждения. Для сотрудников пенитенциарной системы событие стало редким и вдвойне торжественным, пишет VSE42.Ru .

Церемония бракосочетания в колонии прошла с соблюдением всех формальностей. На мероприятии присутствовала представительница ЗАГСа, звучали официальные поздравления. Молодожены обменялись кольцами и поставили подписи в актовых записях. По завершении процедуры каждая пара получила свидетельство о заключении брака.

Главный бонус для новобрачных в условиях изоляции — право на длительное свидание продолжительностью до трех суток.

Заместитель начальника колонии Павел Кирсак отметил, что создание семьи в местах лишения свободы играет важную роль в процессе исправления. По его словам, у осужденных появляется дополнительный стимул соблюдать режим, добросовестно трудиться и осваивать профессии.

Психологи также подтверждают положительный эффект. После заключения брака у осужденных снижается уровень тревожности и агрессивности. Кроме того, семейные узлы снижают риск рецидива — такие люди реже возвращаются к преступной деятельности после освобождения, сообщили в пресс-службе ИК-5 ГУФСИН Кузбасса.