Срывается, защищается и не слышит других: психолог назвал признаки низкого эмоционального интеллекта

Эмоциональный интеллект (ЭИ) помогает понимать собственные эмоции, распознавать чувства других людей и эффективнее выстраивать общение, пишет Parade. Клинический психолог Уитли Лассен объясняет, что низкий уровень эмоционального интеллекта не обязательно означает, что человек плохой или незрелый: часто это связано с особенностями воспитания, стрессом, тревожностью, травматическим опытом, СДВГ или аутизмом.

Один из главных признаков — сниженная эмпатия. Человек может казаться равнодушным, замыкаться в эмоциональных разговорах или не реагировать, когда собеседнику нужна поддержка.

Второй сигнал — постоянная защитная реакция. По словам Лассен, людям, которые переживают тревогу или стыд, бывает особенно трудно воспринимать обратную связь. В итоге они могут плакать, раздражаться или реагировать так, будто на них нападают.

Третий признак — привычка срываться на близких. Если человеку трудно регулировать сильную грусть, злость, тревогу или вину, он чаще резко отвечает друзьям и семье.

Четвертая привычка — потеря интереса к разговорам и встречам. Это может выглядеть как низкий эмоциональный интеллект, но иногда также указывает на тревогу или расстройства.

Психолог подчеркивает: ЭИ можно развивать. Помогают личный пример, спокойное обсуждение конфликтов, признание ошибок, интерес к чувствам других людей и, при необходимости, работа с психотерапевтом.