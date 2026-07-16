«Мне нужны ваши зубы»: певица Кеша попросила фанатов присылать ей выпавшие молочные зубы

Американская певица Кеша (настоящее имя Кеша Себерт) обратилась к своим фанатам с необычной просьбой — присылать ей выпавшие зубы. Звезда призналась, что уже собрала более тысячи человеческих зубов и создала из них аксессуары: ожерелье, серьги, ремень и даже корону. Оставшиеся «экспонаты» расставлены по дому в маленьких баночках.

Как пишет Metro, артистка объяснила свое увлечение тем, что коллекционирование помогает ей отпугивать гетеросексуальных мужчин, а также добавила, что ей просто нравится эстетика таких вещей. Первым экспонатом стал молочный зуб ребенка одного из поклонников, который рассказал о нем певице. С тех пор, по ее словам, коллекция пополнилась тысячами образцов.

Кеша подчеркнула, что не планирует останавливаться и продолжит собирать зубы у поклонников. Сама артистка уверяет, что это не шутка, а искреннее хобби. В социальных сетях она уже публиковала фото своих украшений, вызвав бурную реакцию у пользователей. Некоторые фанаты поддержали идею и стали присылать зубы, другие — выразили отвращение. Однако певица настроена решительно и даже называет себя «зубной феей». Она добавила, что такие вещи помогают ей быть ближе к поклонникам и сохранять связь с аудиторией, а также подчеркнула, что это абсолютно безопасно, поскольку зубы обрабатываются специальным составом и не несут угрозы здоровью. Коллекция Кеши уже стала одной из самых необычных в мире шоу-бизнеса, и артистка намерена расширять ее.

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