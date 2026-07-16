«Госуслуги Дом» помогают жителям Подмосковья контролировать платежи за воду

В Московской области напомнили о новых правилах начисления за холодную воду. Передача показаний через «Госуслуги Дом» позволяет снизить риск повышенных платежей.

В Московской области напомнили о новых правилах расчета платы за холодное водоснабжение, вступивших в силу с 1 января 2026 года. Изменения касаются собственников жилья, в котором не установлены приборы учета воды.

При отсутствии счетчиков и при наличии технической возможности их установки применяется повышающий коэффициент 3. Ранее его значение составляло 1,5, что привело к увеличению начислений для соответствующей категории потребителей.

Новые требования распространяются также на жильцов с просроченной поверкой счетчиков, неисправными приборами учета, а также на тех, кто не предоставляет доступ представителям управляющих организаций для проверки оборудования и фиксации показаний.

В профильных ведомствах подчеркивают, что обновленный порядок направлен на повышение точности учета потребляемых ресурсов и формирование более справедливой системы начислений в многоквартирных домах.

Для снижения риска дополнительных расходов гражданам рекомендуют своевременно устанавливать и обслуживать приборы учета, а также регулярно передавать показания. Сделать это можно в том числе через приложение «Госуслуги Дом».

Просто и быстро можно передать показания счетчиков можно через «Госуслуги Дом».