Зубная боль может быть опасной: хирург назвал симптомы инфекции, при которых нельзя ждать

Зубную боль легко списать на обычную неприятность, но инфекция во рту иногда выходит за пределы зуба и становится угрозой для жизни, пишет Yahoo. Челюстно-лицевой хирург Тайлер Зенга предупреждает: опасность начинается, когда бактерии прорываются через кость и попадают в мягкие ткани лица и шеи.

Особенно тревожны инфекции нижних моляров. По словам врача, отек под челюстью или языком может указывать на распространение инфекции в глубокие пространства шеи. В тяжелых случаях развивается ангина Людвига: дно полости рта становится плотным и опухшим, язык поднимается, а дыхательные пути могут закрыться.

Инфекция также способна распространяться к грудной клетке, в кровь, пазухи, глазницу и даже к мозгу. Среди опасных признаков Зенга называет быстро растущий отек лица или шеи, жар, трудности с глотанием, дыханием, открыванием рта, глухой голос, спутанность сознания и сильное ухудшение самочувствия. В таких случаях нужно ехать в отделение неотложной помощи.

Врач напоминает: если боль стихла, это не всегда значит, что инфекция прошла. Иногда нерв просто погибает или абсцесс находит путь для оттока. Источник проблемы все равно нужно лечить у стоматолога.