Стало известно о планах Дибровой и Товстика сыграть свадьбу

Российская модель Полина Дибров и бизнесмен Роман Товстик сыграют свадьбу в 2026 году. Об этом порталу teleprogramma.org сообщила певица Алена Кравец.

По ее словам, сейчас пара занята процессом раздела имущества, который следует за их недавними разводами с предыдущими супругами.

«Они обязательно покажут недругам и завистникам, что счастливы и любимы», — сказала Кравец.

Она отметила, что после завершения всех юридических процедур, связанных с распределением собственности, Диброва и Товстик собираются провести торжественную и масштабную свадебную церемонию.

В июле 2025 года стало известно, что Полина разводится со своим супругом — телеведущим Дмитрием Дибровым. Также сообщалось о разводе Товстика с женой Еленой. Кроме того, появилась информация о романе модели и бизнесмена.

Ранее Полина Диброва рассказала о реакции детей на развод.