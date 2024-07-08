Седьмой православный семейный фестиваль «Ромашковое поле» пройдет в Подмосковье в выходные. Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, площадкой проведения мероприятия станет Покровский храм в Раменском.

В этом году тема фестиваля — «Семья сквозь века». Его программа нацелена на информирование гостей об обычаях и традициях семей разных эпох.

В рамках мероприятия пройдут мастер-классы по рисованию на ткани, декору интерьера, гжельской росписи, лепке, гончарному делу. Также на фестивале будет работать ярмарка мастеров, где можно будет приобрести различные сувениры, одежду, украшения, керамику.

Детей ждут катания на катамаране, мыльное и бумажное шоу, шахматный турнир. Помимо этого, проведут обзорные экскурсии, организуют полевую кухню и выступления музыкальных коллективов.

Вход свободный на фестиваль свободный. Возрастное ограничение 0+