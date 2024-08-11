«Серебряные» жители трех муниципалитетов приняли участие в «Физкульт фесте» в Щелково
Фото: [Активное долголетие Щёлково]
В Щелково прошел спортивный фестиваль «Физкульт фест», приуроченный ко Дню физкультурника, в котором поучаствовали участники проекта «Активное долголетие» из трех округов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Отмечается, что данный фестиваль прошел на территории Универсального спортивного комплекса «Подмосковье». Мероприятие собрало самых активных представителей старшего поколения из Щелково, Фрязино и Звездного городка.
В ведомстве рассказали, что профессиональные инструкторы провели мастер-классы по танцам и дыхательной гимнастике цигун. Участники также могли сыграть в шахматы, дартс и корнхолл.
В этот солнечный день все получили заряд бодрости, хорошего настроения и массу положительных эмоций.