«Серебряные» жители трех муниципалитетов приняли участие в «Физкульт фесте» в Щелково

В Щелково прошел спортивный фестиваль «Физкульт фест», приуроченный ко Дню физкультурника, в котором поучаствовали участники проекта «Активное долголетие» из трех округов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что данный фестиваль прошел на территории Универсального спортивного комплекса «Подмосковье». Мероприятие собрало самых активных представителей старшего поколения из Щелково, Фрязино и Звездного городка.

В ведомстве рассказали, что профессиональные инструкторы провели мастер-классы по танцам и дыхательной гимнастике цигун. Участники также могли сыграть в шахматы, дартс и корнхолл.

В этот солнечный день все получили заряд бодрости, хорошего настроения и массу положительных эмоций.