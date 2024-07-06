Сергей Карякин поучаствует в пресс-конференции совместно с самым молодым гроссмейстером России

Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин примет участие в пресс-конференции совместно с самым молодым гроссмейстером в истории России Иваном Землянским. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

В ходе пресс-конференции Иван Землянский и его тренер Ярослав Призант расскажут о том, как удалось этого добиться и о своих дальнейших планах. А Сергей Карякин, Альберт Миннуллин и Владимир Поткин ответят на вопросы журналистов о перспективах развития шахмат в нашей стране. Модератором пресс-конференции выступит заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов.

Примечательно, что в рамках данной конференции будет подписано соглашение о сотрудничестве между Сергеем Карякиным и Иваном Землянским, а также о выплате юному таланту стипендии имени Карякина.

​Напоминаем, что в мае этого года на международном турнире «Sharjah Masters» в Объединенных Арабских Эмиратах 13-летний российский шахматист Иван Землянский выполнил необходимую четвертую норму для выполнения международного гроссмейстера.