Музыкальный мир вновь заговорил о принципах отбора наставников для популярных шоу после новости о том, что певица Анна Асти вошла в состав жюри «Голоса». Это решение вызвало неоднозначную реакцию среди экспертов, поставив под вопрос не только вокальный эталон проекта, но и его общую репутацию. Известный музыкальный критик Сергей Соседов отреагировал на назначение резко и без обиняков. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его мнению, вокальные данные Анны Асти очень далеки от идеала, что делает ее появление в роли наставника для молодых исполнителей, мягко говоря, странным. «Она сама петь не умеет, как она будет учить других?» — задается риторическим вопросом эксперт, называя подобные решения «идиотскими» и укладывающимися в тренд, когда на важные позиции ставят дилетантов.

Эта ситуация для критика стала еще одним свидетельством непрозрачности внутренних процессов проекта. Он прямо заявил, что не доверяет «Голосу», особенно после истории с дочерью певицы Алсу, которая, по мнению многих, необъективно продвигалась в шоу. «Если шоу можно купить, то почему бы не поставить в жюри тех, кто не поет, а мурлыкает», — подытожил Соседов, намекая, что место в жюри может быть не столько заслугой, сколько результатом договоренностей или пиар-стратегии.

