Сериал о «Руки вверх!» получит второй сезон к 30-летию группы

Продолжение нашумевшего сериала о группе «Руки вверх!» может появиться на экранах уже в этом году. Об этом лично сообщил создатель картины и бессменный лидер коллектива Сергей Жуков. Заявление прозвучало неслучайно — в 2026 году легендарная группа празднует 30-летие, и новый сезон должен стать ярким способом отметить этот юбилей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Закулисная история создания первого сезона была непростой: съемки проходили в сложных условиях, а роль самого Жукова тогда исполнил приглашенный актер. Теперь же ситуация изменится. По словам музыканта, во втором сезоне он планирует сыграть себя сам, а также вернутся многие герои предыдущей части. Детали сценария пока держатся в секрете, но команда, по выражению Жукова, пребывает в «приятном волнении».

Инициатива продолжения закономерна — дебютный сезон получил теплый прием не только у поклонников, но и у критиков, что для музыкальной биографии редкость. Успех проекта доказал, что история группы, чьи хиты стали саундтреком для целого поколения, по-прежнему находит живой отклик.

Если планы реализуются, зрители увидят новый сезон на ведущих онлайн-платформах. Это будет не просто сиквел, а своеобразная капсула времени, запечатлевшая три десятилетия российской поп-культуры глазами ее непосредственных создателей.

