«Российский ученый совершил прорыв»: созданы первые в мире светящиеся цветы

Фантастика стала реальностью. Российский ученый-биохимик Илья Ямпольский представил в Нижнем Новгороде растения, которые светятся в темноте. Они напоминают флору из голливудского блокбастера «Аватар». Об этом сообщает «Lenta.ru».

Как это работает? Четыре гена кодируют четыре белка. В результате рождается вещество люциферин. При встрече с кислородом оно окисляется, а фермент люцифераза ускоряет реакцию. Итог — квант света. В отличие от обычных светлячков, у растений Ямпольского свечение непрерывное. Теперь биологи могут наблюдать процессы, которые раньше были скрыты.

Но главное — не красота. Разработка поможет выводить сорта, устойчивые к пестицидам и засухе. А в медицине метод позволит детально изучить раковые клетки. По сути, российский химик открыл дверь в новую эру биоинженерии. Пока одни спорят о нанотехнологиях, другие уже создают живые светильники. И это не шутка.

