«Шесть ударов»: в Калининградской области мужчина забил жену насмерть в пьяной ссоре

Семейный ужин закончился адом. В Калининградской области 50-летний житель города Неман отправился не на диван, а на скамью подсудимых. За убийство собственной жены он получил девять лет колонии строгого режима. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Трагедия разыгралась 4 июля 2025 года. Мужчина выпил, и, как часто бывает, в хмельной голове проснулась злоба. Завязалась ссора. Спор перерос в рукоприкладство. Разъяренный глава семьи нанес супруге не менее шести ударов кулаком. Куда бил — в корпус, голову — следствие уточняет, но итог один: травмы оказались несовместимыми с жизнью. Женщина умерла.

Следователи СКР оперативно собрали доказательства. Суд признал мужчину виновным по статье 105 УК РФ («Убийство»). Приговор — девять лет колонии. Этот случай — не единичный. Алкоголь, бытовая неустроенность, отсутствие культуры диалога порой приводят к необратимым последствиям.

