Переговоры Путина и Трампа 29 апреля 2026: что обсуждалось и о чем договорились

29 апреля 2026 года состоялся полуторачасовой телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ключевой результат — договоренность о перемирии на период Дня Победы и констатация близости «сделки» по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Путин заявил о готовности объявить перемирие на 9 Мая, Трамп поддержал и сообщил, что сделка по урегулированию близка. Путин подчеркнул: для переговоров Зеленский должен принять ранее изложенные предложения. Лидеры жестко оценили действия Киева (затягивание конфликта, удары по гражданским объектам).

Президент РФ привел данные: Россия передала Украине более 20 тыс. тел с начала года, получив обратно чуть более 500. Он заявил, что российские войска теснят противника, цели будут достигнуты (предпочтительно переговорами).

Было поддержано продление перемирия вокруг Ирана, назвав наземную операцию неприемлемой и опасным. Обсуждены перспективы проектов в экономике и энергетике. Лидеры договорились поддерживать личные контакты и контакты через помощников.

Путин поздравил Меланью Трамп с днем рождения, отметив ее вклад в воссоединение детей с семьями, а также выразил слова поддержки связи с покушением.

