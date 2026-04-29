«15 тысяч рублей или труп на пороге»: мужчина выкопал сестру и принес ее в банк, чтобы снять деньги

Бюрократия иногда доводит до безумия. В индийской деревне Малипоси местный житель, устав доказывать сотрудникам банка, что его сестра умерла, решил предъявить ультиматум. Буквально. Джиту Мунда выкопал останки родственницы, скончавшейся в январе, завернул их в ткань, взвалил на плечо и отправился в финансовое учреждение. Труп он положил прямо перед дверями отделения. Об этом сообщает Daily Star.

Причина такого отчаянного шага — 19 тысяч рупий (около 15 тысяч рублей), которые лежали на счету покойной. Мунда, неграмотный человек, не мог получить свидетельство о смерти. Банковские служащие, вместо того чтобы помочь, лишь твердили: «Принесите документ». Никто не объяснил, как этот документ оформить.

Тогда мужчина решил, что лучший документ — это сама усопшая. «Вот, смотрите, ее больше нет, отдайте деньги», — вероятно, подумал он, когда нес останки по улице. Очевидцы шокированы. Фотографии жуткой ноши мгновенно разлетелись по сети. Полиция и местные чиновники быстро вмешались. Они пообещали выдать Мунде причитающиеся деньги без лишних проволочек.

