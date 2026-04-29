Похудела на 63 кг и поняла, что брак мертв: женщина развелась после 18 лет ради новой жизни

Она думала, что проведет с мужем всю жизнь, но килограммы ушли — и любовь испарилась. Британка Натали Стрейндж, 37 лет, похудела на 63 килограмма и приняла шокирующее решение. После 18 лет брака она подала на развод. Причина — не только новый вес, но и потерянная искра. Об этом сообщает Mirror.

Мать троих детей весила 120 кг. В марте 2024 года она начала колоться препаратами для похудения. Результат превзошел ожидания: вес уменьшился вдвое. Но вместе с килограммами исчезло и желание сохранять семью.

Больше всего она боялась реакции детей. Но, к счастью, подростки отнеслись с пониманием. . После развода Натали вернулась на работу и зарегистрировалась в приложении для знакомств. Теперь британка наслаждается свободой и новым телом, но ячейка общества разрушена.

