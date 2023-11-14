Шахматисты из Мытищ стали бронзовыми призерами регионального чемпионата

Шахматисты из подмосковного городского округа Мытищи стали одними из лучших на региональных соревнованиях по быстрым шахматам. Представители муниципалитета заняли третье место среди более чем двух десятков команд.

Соревнования проводятся в формате шахматного рапида. Он предполагает укороченный лимит времени. Так, партия длится от десяти минут до часа. Подобные турниры среди шахматистов проводятся с конца 19-го столетия.

Мытищинская команда ШК «Гроссмейстер» стала бронзовым призером по результатам общего зачета. Участие в соревновании принимали Варанкин Леонид, Абдураимов Эсмет, Мищеряков Алексей, Абрамов Александр.

Чемпионат среди подмосковных шахматистов состоялось в МФК Министерства финансов Российской федерации, которое расположено в городе Домодедово. Участие приняли спортсмены из 14 муниципалитетов Московской области.