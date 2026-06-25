Шарапова показала фото в купальнике в Альпах

39-летняя бывшая теннисистка Мария Шарапова поделилась с поклонниками свежим снимком. Фото было сделано в открытом бассейне роскошного спа-отеля на фоне живописных гор, пишет Леди.Mail. На нем Мария позирует в слитном коричневом купальнике на тонких бретелях и стильных солнцезащитных очках.

Фото: [ соцсети ]

Место съемки — Доломитовые Альпы в Италии. Шарапова объяснила, что зимой им здесь понравилось, поэтому они решили вернуться летом.

Вместе с ней в отпуске находятся ее жених Александр Гилкс и их сын, родившийся в 2022 году. Пара объявила о помолвке еще в 2020 году, но до сих пор не торопится со свадьбой. Вместо этого они сосредоточены на семье и воспитании ребенка.

Мария и Александр воспитывают сына в двуязычной среде: Шарапова общается с ним на русском языке, а Гилкс, владеющий русским, тоже помогает с обучением.

Шарапова завершила профессиональную карьеру в 2020 году, но продолжает оставаться в центре внимания, делясь с поклонниками моментами из личной жизни. Несмотря на жизнь за границей, она не теряет связи с родной культурой и старается передать ее своему сыну.

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