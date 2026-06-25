В Красногорске на 65% выполнили капремонт детсада при Петрово-Дальневской школе

В Красногорске на 65% выполнили капремонт дошкольного отделения Петрово-Дальневской школы в поселке Мечниково. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

На площадке трудятся свыше 30 рабочих, задействованы 2 единицы техники. В здании монтируют инженерные системы, прокладывают коммуникации, штукатурят перегородки.

В рамках ремонта в детсаду обновят групповые комнаты, спальни, игровые помещения, установят новое оборудование и мебель, заменят все инженерные коммуникации. Завершить работы планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе построят и отремонтируют более 50 школ.