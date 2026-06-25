В Красногорске на 65% выполнили капремонт детсада при Петрово-Дальневской школе
Детсад при школе в Мечниково Красногорска отремонтировали на 65%
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
В Красногорске на 65% выполнили капремонт дошкольного отделения Петрово-Дальневской школы в поселке Мечниково. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
На площадке трудятся свыше 30 рабочих, задействованы 2 единицы техники. В здании монтируют инженерные системы, прокладывают коммуникации, штукатурят перегородки.
В рамках ремонта в детсаду обновят групповые комнаты, спальни, игровые помещения, установят новое оборудование и мебель, заменят все инженерные коммуникации. Завершить работы планируется в 2026 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе построят и отремонтируют более 50 школ.