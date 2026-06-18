Рудковская показала фигуру в цветном купальнике на отдыхе в Турции

Продюсер Яна Рудковская отправилась в турецкий Бодрум по рабочим вопросам. Однако она решила не упускать возможности и совместила дела с отдыхом на побережье Эгейского моря, сообщает Super. В своем блоге Рудковская поделилась кадрами, на которых позирует в цветном купальнике.

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Отмечается, что в рамках поездки Рудковская посетила благотворительное мероприятие, встретилась с моделью Натальей Водяновой, которая сейчас находится в положении и тоже приехала в Бодрум по приглашению организаторов. Водянова накануне опубликовала совместное фото с Рудковской, отметив, что они дружат с ней более 20 лет.

В апреле Рудковская уехала на отдых на Мальдивы. Продюсер активно делилась с подписчиками фотографиями из отпуска, но нарвалась на критику. Подписчики упрекнули ее в использовании фотошопа.

Ранее продюсер Яна Рудковская набросилась на Этери Тутберидзе после ее слов о Евгении Плющенко.