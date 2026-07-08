Звезда фильма «Молчание ягнят» Хопкинс шокировал фанатов худобой

88-летний актер Энтони Хопкинс, сыгравший в культовом фильме «Молчание ягнят», опубликовал фотографию, которая вызвала бурную реакцию поклонников, пишет Super. Снимок был сделан накануне матча чемпионата мира по футболу между Англией и Мексикой.

На кадре Хопкинс позирует в белой футболке сборной Англии, а его жена Стелла Арройаве одета в майку мексиканской команды. Подпись к фото была короткой и оптимистичной: «Мы все победители».

Фото: [ соцсети ]

Однако поклонников встревожил внешний вид актера. Многие не узнали легендарного исполнителя роли Ганнибала Лектера из-за его сильной худобы. В комментариях под постом появились тревожные сообщения: «Что с ним?», «Он выглядит слишком худым», «Надеюсь, он здоров».

Другие пользователи напомнили, что Хопкинсу уже 88 лет, и такая худоба может быть естественным следствием возраста. Кто-то из поклонников даже предположил, что актер мог специально сбросить вес для новой роли.

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