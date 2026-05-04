БПЛА повредил здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве

Мэр Собянин: оперативные службы работают на месте падения БПЛА

Безопасность

В районе Мосфильмовской улицы в Москве беспилотный летательный аппарат, по предварительной информации, попал в здание. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram -канале.

«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия», - написал мэр столицы Собянин

Ситуация находится под контролем. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося и оценивают последствия происшествия.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал завод в Погарском районе.