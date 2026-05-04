Разрыв зарплат между регионами России превысил 160 тысяч рублей

Разница между максимальным и минимальным уровнем средней заработной платы в российских регионах в феврале 2026 года приблизилась к 162 тысячам рублей. Такие выводы были сделаны ТАСС на основе анализа региональной статистики.

По данным официальной отчетности, наибольший средний доход зафиксирован в Чукотском автономном округе — он превысил 208 тысяч рублей в месяц. Наименьший показатель отмечен в Республике Ингушетия, где средняя зарплата составила около 46,6 тысячи рублей. Таким образом, разрыв между регионами достиг 161,8 тысячи рублей.

В среднем по стране уровень заработной платы в феврале 2026 года составил 103,9 тысячи рублей.

При этом ранее, в январе того же года, разница между наиболее высокими и низкими значениями была еще больше и составляла около 177 тысяч рублей, что свидетельствует о некотором сокращении разрыва.

Ранее сообщалось, что «пассивный доход» требует активного участия.