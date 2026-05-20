Шесть залов, два бассейна и сауна: обновленное здание ФОК «Водник» откроют в Долгопрудном

Спортивная жизнь возвращается в стены физкультурно-оздоровительного комплекса «Водник» в Долгопрудном, который был закрыт частным собственником в феврале 2026 года. У комплекса появился арендатор — управляющая компания сети фитнес-клубов уже приступила к масштабному ремонту, а открытие запланировано на 1 сентября.

В феврале 2026 года ФОК «Водник» по инициативе частного собственника перестал принимать посетителей. Спортивным секциям и кружкам, которые посещали жители микрорайона Новые Водники, пришлось срочно освобождать помещения.

С ходом ремонтных работ 20 мая ознакомился глава городского округа Долгопрудный Олег Сотник. По его словам, закрытие ФОКа стало неприятной неожиданностью для жителей этого большого микрорайона, ведь спорт в шаговой доступности — это удобно, важно и нужно. Власти не стали мириться с ситуацией и плотно занимались этим вопросом.

«Был найден арендатор, у которого есть стратегическое понимание развития спортивного объекта. Будем помогать и контролировать», — подчеркнул Олег Сотник.

На третьем этаже здания расположится Центр спорта с шестью залами, предназначенными для танцев, гимнастики, акробатики, единоборств и игровых видов спорта. Здесь смогут продолжить работу секции, которые ранее базировались в старом ФОКе «Водник». Это значит, что дети и взрослые из микрорайона снова получат возможность заниматься любимым делом недалеко от дома.

В обновленном комплексе разместят фитнес-клуб по доступной цене, большой тренажерный зал с новейшим оборудованием, 25-метровый бассейн на шесть дорожек, сауну, отдельный бассейн для детей до семи лет, центр красоты, а также кафе с открытой верандой.

Планируется, что преобразившийся ФОК откроет свои двери для посетителей 1 сентября 2026 года. К этому моменту ремонт и переоборудование помещений под новые требования должны быть полностью завершены.