«Переключаться между детьми — это ад»: Регина Тодоренко призналась, что материнство дается ей тяжелее, чем карьера

Пока одни звезды хвастаются идеальными семейными фотографиями в соцсетях, Регина Тодоренко решила сказать правду. И эта правда многим знакома до боли. В интервью KP.RU телеведущая призналась , что воспитывать троих детей — это невероятно сложно.

Тодоренко призналась, что больше всего ее выматывает необходимость постоянно переключаться между разными возрастами. Пока успокоишь младшего, старшие уже успели поссориться, рассказывает она. Попробуй тут сохранить душевное равновесие!

Влад Топалов, супруг Регины, который тоже не на последних ролях в этом семейном театре, выдал мудрую мысль. По его словам, главное — чтобы каждый ребенок чувствовал себя одинаково важным и любимым. Легко сказать, но как это сделать на практике, когда один требует кашу, второй — уроки, а третий вообще решил устроить концерт на кухонных кастрюлях?

Семья, по признанию Тодоренко, находится в процессе адаптации. Старые традиции рушатся, новые еще не устоялись.

Но есть и еще одна проблема, о которой Регина говорит не впервые: это давление общества. Оказывается, современный образ «сильной, независимой и самореализованной женщины» — это не свобода, а новая клетка.

«Мы должны успевать все, быть всегда в тонусе, выглядеть на миллион и при этом не жаловаться. Это давит похлеще, чем требования наших бабушек», — возмущается телеведущая.

Плата за этот марафон — здоровье. Регина не скрывает: из-за нехватки отдыха она уже столкнулась с неприятными симптомами. Организм берет свое. Но сдаваться Регина не собирается. Ее рецепт — делегировать, не бояться просить о помощи и, самое главное, разрешить себе не быть идеальной. Может, если бы такие признания звучали чаще, женщинам во всем мире жилось бы чуточку легче?

