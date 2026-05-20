Шесть новых бункеров получил региональный оператор Ногинского кластера

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

Региональный оператор Ногинского кластера получил шесть новых бункеров-накопителей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Объем новых бункеров составляет 38 кубометров. Они будут использоваться для перегрузки мусора для дальнейшей перевозки в комплексы по переработке отходов.

Компания ежедневно вывозит с территории 12 округов порядка 2,6 тыс. тонн мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в Подмосковье модернизируют еще более 1 тыс. контейнерных площадок.