Экс-участница «Дома-2» Водонаева приступила к тренировкам после двух инсультов

Бывшая участница «Дома-2», модель Алена Водонаева всегда была символом дерзости и уверенности, но даже самые сильные люди иногда оказываются на грани. Девушка пережила два инсульта, а затем решилась на повторную пластику груди. И вот теперь она делает новый шаг — возвращается к тренировкам, пишет «Леди Mail».

Звезда признается, что это не прежние изнурительные марафоны в спортзале. Сегодня ее фитнес-рутина укладывается в 15 минут. В программе — приседания, ягодичный мостик и махи ногами. Последние, правда, она выполняет по настроению. Главное, как говорит Водонаева, не интенсивность, а регулярность. Каждый день по чуть-чуть — и организм привыкает к новой реальности.

Эта реальность была непростой. В 2021 году Алена попала в больницу с инсультом. Выписали ее быстро — через неделю. Но тишина оказалась обманчивой. Всего полтора месяца спустя случился второй удар. Причиной, по словам самой звезды, стали не наследственность или давление, а нервы. И предательство человека, которому она доверяла — партнера по бизнесу.

Пока одни восстанавливались после болезни, Водонаева решилась еще на один шаг. В конце февраля она сделала повторную маммопластику. Первая операция была 10 лет назад. И все эти годы ее мучил пятый размер груди.

«Это тяжело не только физически, но и морально», — признавалась телеведущая.

Теперь она, наконец, избавилась от дискомфорта.

Сегодня Водонаева осторожно, но уверенно смотрит вперед. Ее 15-минутные тренировки — это не попытка вернуть былые формы, это доказательство: жизнь после инсультов и операций продолжается.

