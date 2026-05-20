Окрошка с креветками и авокадо? Шеф-повар перевернул представление о летнем супе

Классическая окрошка на квасе уходит в прошлое — шеф-повар Алексей Логинов выдал три рецепта, от которых у гостей челюсть отвиснет: на березовом соке, с кальмарами и авокадо, а также с томатным соком и хреном. Об этом сообщает REGIONS .

Кулинарный эксперт Алексей Логинов решил реабилитировать окрошку и дать ей вторую жизнь. Первый вариант — на березовом соке. Мелко нарезаем картошку, огурцы, яйца, колбасу или курицу, добавляем зелень, сметану, горчицу и заливаем свежим березовым соком. Даем настояться в холодильнике 20 минут. Вкус — легкий, с древесными нотками.

Второй рецепт — подарок фанатам здорового питания. Окрошка с морепродуктами: отварные кальмары, мидии, креветки, авокадо, огурцы, яйца, кефир, лимонный сок и кинза. Подается ледяной. Такой суп запросто подадут в ресторане с мишленовской звездой.

Третий — для любителей пожестче. Окрошка на томатном соке с хреном. Ветчина или говядина, картошка, огурцы, яйца, редис, зелень, хрен, соль, перец — все это заливается томатным соком. При подаче — ложка сметаны. Получается сытно, остро и очень необычно.

Логинов уверяет: экспериментировать можно с чем угодно, главное — соблюдать баланс. Березовый сок дает свежесть, морепродукты превращают окрошку в полноценное основное блюдо, а хрен с томатом добавляет зимней ядрености летнему супу.

