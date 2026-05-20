Награждение победителей регионального этапа конкурса «Земский почтальон» прошло в Подмосковье

Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Земский почтальон» прошла в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».

В рамках церемонии памятные подарки получили 11 специалистов, в том числе Алла Селиверстова из Орехово-Зуево, Наталья Каухер из Одинцово, Лариса Каткова из Ступино, Евгения Шмидт из Наро-Фоминска и другие.

«Почта ценит своих почтальонов и гордится каждым из них! Сегодня мы особенно рады поздравить Марину Симонову, которая успешно прошла региональный этап конкурса „Земский почтальон“ в Московской области и стала финалисткой!», — отметила директор Управления федеральной почтовой связи Подмосковья Ольга Плисова.

С 4 по 25 мая во «ВКонтакте» проводится голосование за «Народного почтальона». Финал конкурса пройдет очно 26 мая в Москве.