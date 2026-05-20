«Хотелось просто выспаться»: как простая усталость сгубила звезду «Бригады» и «Сармата»

Александру Дедюшко 20 мая исполнилось бы 64 года. Один из самых ярких актеров боевиков 2000-х, снимавшийся в «Бригаде», «Оперативном псевдониме» и «Сармате», трагически погиб 3 ноября 2007 года во Владимирской области вместе с женой Светланой и 8-летним сыном Дмитрием. Основная версия следствия — актер уснул за рулем из-за сильной усталости, хотя ранее обещал себе больше не допускать такой ошибки. Подробности трагедии напомнила aif.ru .

Путь к славе: от киллера до спецназовца

Настоящим прорывом для Дедюшко стал сериал «Оперативный псевдоним» 2003 года, где он сыграл многоликого киллера-оперативника Сергея Лапина (он же Макс Карданов и Майкл Томпсон). Эта роль принесла актеру всенародную любовь и закрепила за ним амплуа героя-одиночки с железной хваткой. До этого он уже успел засветиться в культовой «Бригаде» (сотрудник ФСБ), остросюжетном фильме «Кукла» (частный детектив Джокер) и драме «Черный мяч» (тренер детской футбольной команды). Но главный успех ждал впереди: в 2004 году вышел «Сармат», где Дедюшко исполнил роль майора спецназа Игоря Сарматова — волевого, надежного офицера. Многие поклонники до сих пор считают эту работу лучшей в карьере актера.

Параллельно со съемками Дедюшко пробовал себя на телевидении. В 2006 году он занял четвертое место в шоу «Танцы со звездами», а с октября того же года вел программу «Улица твоей судьбы» на канале «ТВ Центр».

Личная жизнь: два брака и обещание себе

В личной жизни у Александра было два брака. Первая жена — актриса Людмила Томилина — родила ему дочь Ксению. Во второй раз актер женился на актрисе Светлане Чернышковой, которая подарила ему сына Дмитрия. Саму свадьбу Дедюшко вспоминал с улыбкой: в крупных загсах ждать пришлось бы несколько недель, поэтому молодые нашли районный — в самой глубинке Владимирской области. И добрались туда не на лимузине, а на КАМАЗе. Но для пары это не имело значения — они любили друг друга и верили в свое будущее.

Трагедия на трассе М7

Жизнь семьи оборвалась поздним вечером 3 ноября 2007 года. Дедюшко возвращался в Москву на своей Toyota Picnic после завершения съемок. На 109-м километре трассы М7 «Волга» в Петушинском районе Владимирской области автомобиль актера выехал на встречную полосу и на полном ходу врезался в грузовик. Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду искореженного металла. 45-летний актер, его 30-летняя супруга и 8-летний сын погибли на месте. Водитель грузовика — 38-летний Анатолий Тутуркин из Нижнего Новгорода — выжил. Позже он рассказывал, что машина артиста появилась внезапно, за 15 метров до столкновения, и он уже не смог совершить никакой маневр, чтобы избежать удара.

Что установило следствие

Экспертиза показала: рулевое управление и тормозная система Toyota Picnic были полностью исправны. Виновником ДТП признали самого Дедюшко, нарушившего правила дорожного движения. Основной версией трагедии стала банальная и страшная причина — актер мог уснуть за рулем. Той ночью шел мокрый снег, дорогу скользило, а сам Дедюшко, уезжая от приятелей из Владимира, жаловался друзьям: «Так хочется просто выспаться».

Известно, что ранее он уже попадал в аварию из-за того, что заснул за рулем, поэтому дал себе железное обещание: «Хочешь спать — остановись, поспи. Сейчас я не имею права на такие глупости — у меня семья». Но в ту ночь, к сожалению, актер не сдержал слова. Александр, Светлана и маленький Дмитрий нашли последний приют на Троекуровском кладбище.

