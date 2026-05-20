Июньский кошмар в Подмосковье: синоптики предупредили о +10 и ливнях

Подмосковья, не прячьте далеко осенние куртки — июнь удивит. Синоптик Александр Ильин из центра «Метео» огорошил прогнозом: первая половина месяца пройдет при унылых +17...+22, а в конце месяца столбики могут рухнуть до +10, словно вернулась поздняя осень. Об этом сообщает REGIONS .

Летний старт не задался. Вся первая декада и начало второй, по словам Ильина, будут умеренно теплыми — без намека на пляжный сезон. Только к середине июня воздух прогреется до +20...+25. Но радоваться рано. В третьей декаде — резкий «провал». На один-два дня температура упадет ниже двадцатиградусной отметки, местами до +10...+15. Кратковременный ледяной душ.

Зато после этого обещают жаркий финиш: последняя пятидневка июня подарит +25...+30, и эта погода плавно перетечет в июль. Осадки — в пределах нормы: кратковременные кучево-дождевые ливни. Но большая их часть придется как раз на третью декаду, когда и так будет холодно.

Итог: июнь в Подмосковье — это погодные качели. От почти осенней прохлады до краткого зноя. Так что куртки и зонтики пока не убирайте. Иначе рискуете замерзнуть в собственной беседке в первый месяц лета. Синоптики лишь разводят руками — капризы природы продолжаются.

