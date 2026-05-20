Смена за полцены: депутат раскрыл, как отправить ребенка в подмосковный лагерь почти бесплатно

Родители в панике: цены на подмосковные лагеря кусаются — от 30 до 70 тысяч за смену, а то и все 60 за неделю. Но депутат Мособлдумы Андрей Голубев рассказал, как получить путевку бесплатно или с огромной скидкой, и главное — не попасться на удочку фейковых сайтов. Об этом сообщает REGIONS.

Тысяча площадок, полмиллиона детей — таков масштаб летней кампании-2026 в Подмосковье. Цены, как всегда, шокируют. Самые дешевые лагеря (военно-патриотические, с базовыми условиями) — ₽30-45 тыс. за смену. Комфорт и спецоборудование — уже ₽45-70 тыс. А авторские программы могут стоить и ₽63 тыс. за неделю.

Но есть нюанс. Голубев напоминает: бесплатные путевки положены детям-инвалидам, сиротам, детям с хроническими болезнями и тем, кто в трудной жизненной ситуации. Частичная компенсация — для многодетных, детей погибших военных. А с 2026 года дети участников СВО (от 7 до 15 лет) отдыхают бесплатно в трех лагерях: «Литвиново» в Наро-Фоминске, «Левково» в Пушкино и «Имени 28 героев-панфиловцев» в Волоколамске.

Главное — не купить «кота в мешке». Мошенники штампуют красивые сайты, продают путевки в несуществующие лагеря, а по факту — обычный коттедж без лицензии и медперсонала. Проверяйте лагерь в Реестре на портале «детскийотдых.рф». Только официальные организации имеют право на детский отдых.

