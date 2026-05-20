Старость отменяется: геронтолог назвал трех врагов молодости

Хотите дожить до ста лет без старческих болячек? Забудьте про чудо-таблетки. Профессор Кирилл Прощаев выдал шокирующую формулу: одиночество разрушает организм так же жестоко, как вредная еда и диванный образ жизни. Об этом сообщает REGIONS .

Директор НИЦ «Геронтология» Кирилл Прощаев разложил по полочкам механизм старения. Главный вывод: долголетие зависит не от генов, а от нас самих. Три кита молодости — здоровый образ жизни (движение, еда, сон), медицинская культура (диспансеризация, прививки) и активная социальная жизнь. Причем последнее, по словам профессора, не менее важно, чем отказ от курения.

А вот три главных ускорителя старости. Первый — нездоровый образ жизни (гиподинамия, переедание, вредные привычки). Второй — низкая медицинская культура (человек не ходит к врачу, игнорирует обследования). Третий и самый недооцененный — одиночество. Прощаев уточнил: речь не о том, живете вы один или нет. Можно быть в семье, но чувствовать себя брошенным. А можно жить одному, но быть востребованным и активным.

Синдром одиночества, по данным ученого, бьет по иммунитету и укорачивает жизнь не хуже, чем курение пачки в день. Хорошая новость: начать исправлять ситуацию можно в любом возрасте, хоть после семидесяти. Заводите друзей, любите и будьте любимыми, проходите диспансеризацию и не лежите на диване. И тогда старость, возможно, придет, но сильно опоздает.

