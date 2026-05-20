Пригожин оценил слова Алсу о вмешательстве в шоу «Голос» с участием ее дочери

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова певицы Алсу о вмешательстве ее бывшего мужа Яна Абрамова в детское шоу «Голос», где участвовала ее дочь. Накануне артистка заявила , что именно экс-супруг повлиял на результаты голосования.

Как отметила Алсу, она всячески пыталась остановить этот беспредел, но муж ее не послушал. Пригожин, комментируя эту ситуацию, был краток, но точен. Его слова приводит «Общественная служба новостей».

«Я и раньше говорил, что люди голосовали больше за маму, чем за дочь. Среди тех, кто участвовал в голосовании, было именно много поклонников Алсу. Что же касается того, что голоса были как-то куплены… Оказалось, что виноват тут супруг Алсу, а певица даже отговаривала его от такого поступка», — заявил он.

При этом Иосиф подчеркнул, что саму Алсу винить нельзя и поблагодарил ее за честность.

А заодно Пригожин высказался и про «Евровидение-2026», которое тоже вызвало споры. По его мнению, все прошло честно, и Болгария победила заслуженно.

Ранее сообщалось, что певец Shaman перекрестился перед собственными портретами.